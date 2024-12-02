Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, gıda güvenliğini sağlamak ve halk sağlığını korumak amacıyla denetimlerini sıkılaştırdı.

Bebek ve küçük çocuklara yönelik gıdalar başta olmak üzere, perakende satış yerlerinde eş zamanlı gıda denetimleri başlatıldı.

Ekipler, bebek ve küçük çocuklara yönelik ürünlerin Türk Gıda Kodeksi’ne uygunluğunu titizlikle kontrol ediyor.

Mevzuata aykırı olduğu tespit edilen ürünlerin satışına izin verilmezken, bu ürünler hakkında gerekli yasal işlemler de başlatılıyor.