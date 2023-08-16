Tahmini Okuma Süresi: dakika

AK Parti Çorum İl Başkanı Av. Murat Günay yapımı devam eden ve süreci ile ilgili kamuoyu tarafından ne zaman biteceğine ilişkin soru işaretleri olan Slimkent TOKİ konutlarına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

TOKİ Başkanlığı’nca ihaleyi alan müteahhit firmaya 10 Eylül'e kadar süre tanındığını belirten Günay, 45 günde hak sahiplerine konutlarının teslimlerin edileceğini kaydetti.

Bu arada bölgenin yollarını da Çorum Belediyesi tarafından yapılacağı belirtildi.

Bölgeye yapılan 750 konutun maliyetinin yaklaşık 120 milyon liraya mal olduğu ifade edildi.

6 Şubat Kahramanmaraş depreminden dolayı bir gecikme yaşandığını ve bu yüzden hak sahiplerinin sabırlı ve anlayışlı olmalarından dolayı teşekkür eden Günay; "Sürecin takibi ve çözüme ulaştırılması noktasında verdiği desteklerden dolayı başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Mehmet Özhaseki'ye, TOKİ Başkanımız Sayın Ömer Bulut'a, AK Parti Milletvekillerimiz Sayın Av. Yusuf Ahlatcı ve Sayın Av. Oğuzhan Kaya'ya, ada dışı yol asfalt kaplama imalatına katkıda bulunan Belediye Başkanımız Sayın Dr. Halil İbrahim Aşgın'a tüm AK Parti teşkilatlarımıza, anlayış ve sabır gösteren tüm hak sahiplerine ve yakınlarına Çorumlu hemşehrilerimize teşekkür ederiz." dedi