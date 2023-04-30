MURAT ÇETİN

Sosyal Güvenlik Kurumu(SGK) İl Müdürü Ömer Tök, dün itibariyle tüm EYT'lilerin taleplerini sonuçlandırdıklarını söyledi.

SGK İl Müdürü Ömer Tök, EYT yasası yürürlüğe girdikten sonra 30 Nisan'a kadar tüm başvuruları sonuçlandıracakları yönünde söz verdiklerini hatırlattı.

Ömer Tök, kurum çalışanları olarak gece gündüz çalışarak verdikleri sözü yerine getirdiklerini belirtti.

Tök, “Bugün itibariyle talepte bulunan sigortalılarımızın yaşlılık aylıkları bağlanmış olacak. Tüm sigortalılarımıza, yeni emeklilerimize hayırlı olsun." dedi.