Çorum’da Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapan usta öğreticiler bakanlıktan ödenek gelmediği için maaşlarını alamıyorlar. Usta öğreticiler mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm bekliyorlar.

AYIN 5’İNDE YATMASI GEREKEN MAAŞ YATMADI

Çorum’da 450’ye yakın usta öğretici Halk Eğitim Merkezlerinde görev yapıyor.

Maaşları en geç ayın 5'ine kadar hesaplara yatması gereken usta öğreticileri, Ağustos ayında maaşları ödenmediği için zor durumda kaldılar.

3-4 AYDIR DÜZENSİZ YATIYOR

Usta öğreticiler maaşlarının 3-4 aydır düzensiz yattığını bu ay ise hiçbir bir ödeme yapılmadığını ifade ettiler.

Edindiğimiz bilgiye göre, sorunun Bakanlıktan kaynaklı olduğu, maaşların yatması için Milli Eğitim Müdürlüğüne ödenek gönderilmediği öğrenildi.