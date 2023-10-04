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Çorum'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 5 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte uyuşturucu ticareti yapan 5 kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.Teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen 3 ayrı operasyonda 5 zanlı gözaltına alındı.

Ekipler, zanlılara ait adreslerde yaptıkları aramalarda 7 bin 606 sentetik ecza, 1963 uyuşturucu hap, 176 gram skunk ve 29,59 gram sentetik uyuşturucu buldu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.