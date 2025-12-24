Çorum'da Valilik ve Kaymakamlıklarda çalışacak 600 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

5 Ocak Pazartesi günü başlayacak ve 30 Haziran 2026 tarihinde sonlanacak TYP için kura çekimi İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Valilik ve kaymakamlıklara giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Program kapsamında Çorum merkezde 300, Alaca 30, Bayat 25, Boğazkale 14, Dodurga 14, İskilip 35, Kargı 20, Laçin 14, Mecitözü 14, Oğuzlar 14, Ortaköy 20, Osmancık 40, Sungurlu 40 ve Uğurludağ'da 20 kişi olmak üzere toplam 600 kişi 6 ay boyunca istihdam edilecek.

Kura sonuçları İşkur İl Müdürlüğü'nden öğrenebilecek.