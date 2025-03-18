Çorum'da Valilik ve Kaymakamlıklarda çalışacak 500 kişi bugün Noter huzurunda çekilen kura ile belirlendi.

24 Mart Pazartesi başlayacak ve 31 Aralık 2025 tarihinde sonlanacak TYP için kura çekimi İŞKUR İl Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Noter huzurunda gerçekleştirildi.

İsmi çıkan vatandaşlar Valilik ve kaymakamlıklara giderek, gerekli evrakları tamamladıktan sonra işe başlayacak.

Program kapsamında Çorum merkezde 110, Alaca 10, Bayat 5, Boğazkale 5, Dodurga 5, İskilip 10, Kargı 5, Laçin 5, Mecitözü 5, Oğuzlar 5, Ortaköy 5, Osmancık 10, Sungurlu 10 ve Uğurludağ'da 5 kişi olmak üzere toplam 200 kişi 9 ay boyunca istihdam edilecek.

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