Çorum Vergi Dairesi, hastane çevresindeki eski yerinden taşınarak bugünden itibaren Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası’nda hizmet vermeye başladı.

Bir süredir Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çevresinde faaliyet gösteren Çorum Vergi Dairesi, bugünden itibaren Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası’nda vatandaşlara hizmet vermeye başladı.

Hizmetler Merkezde Toplandı

Taşınma ile birlikte vergi işlemlerinin şehir merkezinde, ulaşımı daha kolay bir noktadan yürütülmesi hedefleniyor. Yeni yerleşimde mükelleflerin beyan, tahakkuk, tahsilat, borç sorgulama ve diğer vergi işlemlerini tek çatı altında daha hızlı gerçekleştirmesi amaçlanıyor.

Çorum Vergi Dairesi, Çorum Valiliği Ek Hizmet Binası’nın 6. katında hizmet sunacak. Yetkililer, bina içi yönlendirmelerin tamamlandığını, başvuruların bugünden itibaren yeni adreste kabul edildiğini bildirdi.

Vatandaşa Kolaylık Vurgusu

Yetkililerden alınan bilgilere göre taşınma kararı; işlem yoğunluğunu azaltmak, hizmet sürelerini kısaltmak ve mükellef memnuniyetini artırmak amacıyla alındı. Engelli ve yaşlı vatandaşlar için erişim imkânlarının da yeni binada daha elverişli olduğu ifade edildi.

Eski Adreste İşlem Yapılmayacak

Öte yandan, hastane çevresindeki eski hizmet noktasında vergi işlemlerinin artık yürütülmeyeceği, tüm başvuruların Valilik Ek Hizmet Binası’ndaki yeni adresten yapılması gerektiği hatırlatıldı.

3'ü bir araya toplandı

Diğer yardan Hasan Paşa Vergi Dairesi ve Akşemseddin Vergi Dairesi de aynı binada hizmet verecek. Tüm vergi daireleri toplanarak, tek merkezden vatandaşlara hizmet sunacak.