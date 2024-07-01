Çorum’da binlerce çocuğun Kur'an-ı Kerim ve dini bilgileri öğrendiği Yaz Kur'an kursları başladı.

Kur’an kurslarının eğitim-öğretime başlaması nedeniyle Abdibey Camii’nde tören düzenlendi.

Törene Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, Gençlik Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, kur’an kursunda eğitim görecek çocuklar ve aileleri katıldı.

Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ve akabinde Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden program kapsamında bir konuşma yapan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kursların 16 Ağustos’a kadar devam edeceğini söyledi.

Kurslarda çocuklara kur'an eğitiminin yanı sıra Hazreti Muhammed (S.A.V)'in hayatı, fıkıh, namaz sureleri, değerler eğitimi verileceğini anlatan Yıldırım, çocukların yaz dönemini dolu geçirmesi için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Geçen yıl 809 noktada açılan yaz Kur'an kurslarında 20 bin 380 çocuğa eğitim verildiğini aktaran Yıldırım, bu yıl 813 cami ve diğer alanlarda 1177 öğreticimizle beraber yaz kur’an kursu faaliyetimize devam edeceğiz. İnşallah geçtiğimiz yıl ulaştığımız rakamının da üstüne çıkarak 30 bin çocuğumuza eğitim vermek istiyoruz. Gençlerimizi, dini, milli ve manevi duygular içerisinde yetiştirmenin gayreti içinde olacağız.” dedi

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı ise bu yaz camilerin, kur'an kurslarının ve gençlik merkezlerinin çocuklar ve gençlerle dolacağını belirterek; “Bu kurslarda Kur'an-ı Kerim, peygamber efendimizin hayatı, dini değerler eğitiminin yanı sıra çocuklarımız kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle vakitlerini dolu dolu geçirecek. Tüm kurumlarımızla birlikte çocuklarımız ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak her türlü imkanı sunmak için çaba göstermeye devam edeceğiz. Gençlerimiz, çocuklarımız için ne yapsak azdır. Canla başla tüm kurumlar olarak uğraşmaya, çalışmaya çocuklarımız, gençlerimiz için devam edeceğiz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Dağlı, çocuklara hediyeler verdi.