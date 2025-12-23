Çorum Belediyesi, son yıllarda etkisini artıran kuraklığa karşı içme suyu kaynaklarını güçlendirmek ve şehrin su arz güvenliğini sağlamak amacıyla altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, içme suyu altyapısına yönelik önemli teknik yatırımlar hayata geçiriliyor.

Pınarbaşı bölgesinde açılan yeni içme suyu kuyularından elde edilen suyun şehir şebekesine entegre edilmesi için yürütülen bağlantı çalışmaları tamamlandı.

Melikgazi Depo çıkışından Nadık Depo hattı üzerinden Bahabey bölgesindeki depolara bağlantı sağlanarak, Pınarbaşı–Konaklı hattından gelen suyun tüm şehir şebekesine dağıtılması mümkün hale getirildi.

Kuraklıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalarla, içme suyunun kaynaklardan şehir şebekesine ve hanelere sağlıklı ve düzenli şekilde ulaştırılması hedefleniyor.

Bu doğrultuda şehir genelinde teknik saha çalışmaları devam ederken, su kayıplarının azaltılması ve kentin su ihtiyacını karşılayan tüm depolara kesintisiz su aktarımının sağlanması amaçlanıyor.

Çorum Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Şehrimizin içme suyu arz güvenliğini güçlendirmek ve kuraklıkla etkin şekilde mücadele etmek amacıyla yürüttüğümüz çalışmalar kararlılıkla devam etmektedir. Hayata geçirilen yatırımlar sayesinde, Çorum’un içme suyu altyapısı daha güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur.

Suyun her damlasının büyük bir değer taşıdığı bilinciyle gerçekleştirilen bu çalışmalar, hem bugünümüz hem de geleceğimiz açısından hayati önem arz etmektedir. Yapılan yatırımlar, şehrimizin içme suyu arz güvenliğini artırmakta ve olası kuraklık risklerine karşı önemli katkılar sağlamaktadır.

Hemşehrilerimize kesintisiz ve sağlıklı içme suyu temin etmek için çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz.” ifadelerine yer verildi.