Uzun yıllar lokanta sektöründe hizmet veren Hüseyin Çamlı ile oğlu Oğuzhan Çamlı’nın sahibi olduğu Çamlı Ocakbaşı&Restoran dualarla açıldı.

Üçtutlar Mahallesi Anadolu 4. Sokak Numara 13 (Adil Candemir Parkı civarı) adresinde Çorum halkının hizmetine giren Çamlı Ocakbaşı’nın açılışına Belediye Başkan Yardımcısı Zubeyir Tuncel, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, CHP Merkez İlçe Başkanı Resul Yiğitoğlu, Çorum Lokantacılar ve Aşçılar Odası Başkanı İsmet Çıtak ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış duası ve kurdele kesiminin ardından protokol üyelerine ve davetlilere çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Izgara, tava ve döner çeşitlerinin yer aldığı geniş menüsüyle hizmet veren işletmede, ürünlerin tamamı günlük ve taze olarak hazırlanıyor.

Restoranda Adana kebap, kuzu şiş, tavuk şiş, kanat, kuzu pirzola, döner, kuzu lokum ve dana saç tava gibi çeşitli lezzetler müşterilerin beğenisine sunuluyor.

Açılışa özel indirimlerin de uygulandığı Çamlı Ocakbaşı & Restoran’da ayrıca paket servis hizmeti de bulunuyor.