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İskilip yolunun Akşemseddin Kavşağı bağlantısında sona yaklaşıldı.

İl Koordinasyon Kurulu toplantısında konuşan Karayolları 7.Bölge Müdürü Rifat Silov, yeni İskilip yolunun önümüzdeki hafta hizmete gireceğini açıkladı.

Sürücüler artık sık sık kazaların Hayvan Pazarı yolu yerine çevre yolundaki farklı seviyeli kavşaktan İskilip yoluna devam edebilecek.

Osmancık ve Laçin istikametinden sonra 35 km’lik İskilip yolunun da Çevreyolu Akşemseddin Kavşağına bağlandığını belirten Silov, Çevreyolu Akşemseddin Kavşağı’nın Karayolları ve Çorum Belediyesi’nin yoğun çalışmaları sonucunda geçtiğimiz Nisan ayında trafiğe açıldığını ve ilk etapta Uğurludağ, Oğuzlar, Osmancık, Kargı, Dodurga ve Laçin’in Akşemseddin kavşağı ile bağlantısını sağlandığını aktardı.

Yeni İskilip yolu ile Bayat ve İskilip ilçelerinin bağlantısını sağlanacağını ifade eden Silov; “Yeni İskilip Yolu'nun Akşemseddin Caddesi ile buluşacağı ve Çiftlik Pınarı Caddesi ile birleşen köprülü kavşak ile entegrasyonunu sağlayacak olan menfezin üst kısmı tamamlandı. Bu sayede şehrin giriş aksı daha işlevsel hale gelecek. Çiftlik Pınarı Caddesi'nin Akpınar Caddesi'ne bağlandığı bu bölgede menfez ve yan yol çalışmaları da yürütülmekte. Osmancık, Laçin, Kargı ilçeleri ile Buharaevler Mahallesi istikametinden gelen araçlar, menfezin altından geçerek trafik ışıklarına takılmadan istedikleri yola ulaşabilecekler. Bu düzenlemeler ve yatırımlar sayesinde ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz.” dedi.