Amatör futbolda sahalardaki gerilim her hafta artarak devam ediyor.

Buna son olarak geçtiğimiz Cumartesi günü İtfaiye sahasında U 18 liginde Buharaspor ile İskilipspor takımları arasındaki maç eklendi. Maçın devre arasında saha içinde futbolcular arasındaki tartışmaya tribünden inenlerde dahil oldu ve ortaya bu çirkin görüntüler çıktı.

Az sayıdaki emniyet gücünün müdahalesi ile olaylar bastırıldı.

Yaşanan bu kavganın ardından ise sadece iki takımdan birer futbolcu kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Maçın ikinci yarısı olaysız tamamlandı.

Son haftalarda amatör futbolun değişik kategorilerinde yaşanan bu gerilim ve kavgaların sonraki haftalarda artarak devam etmesi tüm camianın ortak endişesi ve korkusu.