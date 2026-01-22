Çorum'da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

Kar yağışının ardından İl Özel İdare ekipleri, kar yağışı nedeniyle kapanan yollarında çalışma başlattı.

Özel İdare'den yapılan açıklamada; kar yağışı sonucu kapanan köy yollarına 27 greyder, 7 kazıcı yükleyici, 5 excavatör, 6 yükleyici kepçe, 4 kar bıçaklı kamyon, 1 kar makinesi, 5 adet dozer olmak üzere toplamda 55 araç ile müdahale edildiği belirtildi.

Çorum İl Özel İdaresi ekipleri, 7/24 saat esasına göre tüm bölgelerde, kapanan köy yollarını açma, temizleme ve genişletme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Muhabir: Fatih Battar