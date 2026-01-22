Ülkü Ocakları Çorum İl Başkanlığı, Türk bayrağına yönelik saldırı karşısında esnafa bayrak hediye ederek dükkanlara asılmasını sağladı.

Ülkü Ocakları’ndan yapılan açıklamada; “şanlı tarihimizin, bağımsızlığımızın ve istiklal irademizin sembolü olan ay-yıldızlı Türk Bayrağımızı Gazi Caddesi’ndeki esnaflarımızın dükkânlarına gurur ve inançla astık. Bu aziz toprakların tapusu olan Türk Bayrağı; şehitlerimizin kanıyla yoğrulmuş, gazilerimizin fedakârlığıyla dalgalanan, milletimizin namusu ve onurudur. O bayrak; birliğimizin, dirliğimizin ve ebedi kardeşliğimizin en mukaddes nişanesidir. Milletimizin ortak değeri olan bayrağımıza uzanan her kirli ele karşı; dün olduğu gibi bugün de devletimizin yanında, milletimizin safında dimdik durmaya devam edeceğiz. Birliğimiz daim olsun, ay-yıldızlı bayrağımız ilelebet göklerde dalgalansın” denildi.