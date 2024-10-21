Çorum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından, Çorum Gençlik ve Spor İl ve İlçe Müdürlüklerine bağlı öğrenci yurtlarında çalıştırılmak üzere “Toplum Yararına Program (TYP)” uygulanacağı duyuruldu.

Programın protokolü 18 Ekim 2024 tarihinde imzalandı.

İmzalanan protokole göre Çorum İl Müftülüğüne bağlı kurumlarda toplam 35 kişi 6 (altı) ay süreyle istihdam edilecek.

5 Kasım'da başlayacak olan program 30 Nisan 2025 tarihinde sona erecek.

Başvurular; 21 Ekim – 25 Ekim 2024 tarih aralığında alınacak olup, katılımcıların tamamı, liste ayrımına tabi tutulmadan, tüm geçerli başvurular içerisinden ikamet durumlarına göre noter tarafından 31 Ekim Perşembe günü saat 10:00’da Gençlik Spor İl Müdürlüğünde yapılacak kura ile belirlenecek.

Sonuç listeleri, aynı gün İŞKUR İl Müdürlüğü ile yüklenici kurumda ilan edilecek.

Durumu başvuru şartlarına uyan ve program kapsamında çalışmak isteyen vatandaşlarımızın 25 Ekim 2024 Cuma günü saat 23:59’a kadar ALO-170 iletişim hattı üzerinden ve İŞKUR e-şube (www.iskur.gov.tr) internet adresinden iş arayan girişi yaptıktan sonra “Online İşlemler àİş arayan à Toplum Yararına ProgramlaràTYP Başvuru” kısmından program numarasını (323393) yazıp seçerek başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvuruda sorun yaşayanlar İl Müdürlüğümüz personelinden başvuru için yardım talep edebilirler.

TYP’lerden 27.09.2017 tarihinden itibaren dokuz (9) ay ve daha fazla süreyle yararlanmış olanlar yönetmelik gereği maksimum faydalanma süresini tamamlamış olup yeni programlara başvuru yapamayacaklardır. TYP’den 9 aydan az faydalanmış olanlar da kalan süreleri kadar faydalanabileceklerdir. İŞKUR’un herhangi bir kurs veya programına (İUP/İEP/TYP) devam eden kişilerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

TYP’lere program süresince Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre (ADNKS) aynı adreste ikamet eden kişilerden yalnızca birisi katılabilir. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine (ADNKS) göre aynı adreste oturanların, programa başvuru yapılan tarih dikkate alınarak ulaşılabilen en yakın döneme ait gelir getirici bir işte çalışma sonucu elde ettikleri toplam kazançlarının asgari ücret tespit komisyonu tarafından belirlenen net asgari ücretin 1,5 (bir buçuk) katını aşması halinde söz konusu adreste oturan kişiler TYP’ye katılamaz. Yurtlar ve sığınma evleri, vb. toplu yaşam alanlarında ikamet edenler için bu şart aranmaz.

Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olan kişiler TYP’ye katılamaz.

Programlara başvuru şartları şu şekilde:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmak,

18 yaşını tamamlayarak 19 yaşından gün almış olmak,

Öğrenci olmamak (açık lise, açık öğretim öğrencileri hariç)

Emekli ve malul aylığı almamak,

İş göremezlik ödeneği alanlar TYP’ye katılabilir

Son bir yıl içerisinde yüklenici kurumun veya yan kuruluşlarının çalışanı olmamak,

5510 sayılı kanunun 4. Maddesinin 1. Fıkrasının (b) bendinin 4 numara alt bendi kapsamında tarımsal faaliyette bulunanlar ile aynı kanunun ek 5. kapsamında tarım veya orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışan kişiler TYP’den yararlanabilir.