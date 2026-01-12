Ülke genelindeki otomobillerin ortalama yaşı 15,6 olarak belirlenirken, Çorum'daki otomobillerin ortalama yaşının ise 19,8 olduğu ortaya çıktı.

ÇORUM 6.SIRADA

En yaşlı otomobiller 21,8 ortalama ile Burdur’da bulunurken, Çorum en yaşlı otomobillerin bulunduğu 6 ilden biri oldu.

Verilere göre Türkiye’nin en genç araç filosuna sahip ili 6,2 yaş ortalamasıyla Şırnak oldu.

Şırnak’ı sırasıyla Bingöl (8,8), Tunceli (9,0), Batman (9,2) ve İstanbul (9,5) izledi. İlk 10’da yer alan diğer iller ise Diyarbakır, Hakkari, Şanlıurfa, Mardin ve Siirt olarak sıralandı.

YOZGAT YAŞLI ARAÇ FİLOSUYLA İLK SIRALARDA

TÜİK verilerine göre en yaşlı otomobil filosuna sahip iller listesinde ise Tokat (18,9) ilk sırada yer alırken, Yozgat 19,1 yaş ortalamasıyla ikinci sırada yer aldı.

Yozgat’ı Sinop, Zonguldak, Osmaniye, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Kastamonu ve Karaman takip etti.