Çorum merkezli 4 ilde yasa dışı silah ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından silah ticareti yapan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik yaklaşık 3 aylık çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma neticesinde tespit edilen 13 şüpheli Çorum, Ankara, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta belirlenen adreslere düzenlenen operasyonla yakalandı.

Operasyonda adreslerde yapılan aramalarda 3 adet el bombası, 1 adet makineli tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 392 adet mermi, 141 adet av fişeği ve 6 adet şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü emniyetteki işlemlerinin ardından Çorum Adliyesi'ne sevk edildi.

Hakim karşısına çıkartılan zanlılardan 2'si tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.