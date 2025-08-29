Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Türk Milleti’nin bağımsızlık mücadelesini kazandığı en parlak zaferlerden birinin 30 Ağustos 1922 tarihinde yaşandığını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “Türk Milleti’nin Malazgirt Meydan Muharebesi’nden Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları’na kadar en zor koşullar içinde bile bağımsızlığını korumuş olması, gücümüzün, geleceğimizin ve birliğimizin güvencesidir. 26 Ağustos 1922 tarihinde Afyon Kocatepe’den başlayan Büyük Taarruzun 30 Ağustos 1922 tarihinde Başkomutanlık Meydan Muharebesinde milletimizin verdiği büyük mücadele ile sonuçlanmış ve Kurtuluş Savaşı kazanılarak büyük zaferle yurdumuzdaki işgallere son verilmiştir. Ağustos ayı milletimiz adına da önemli aylardan bir tanesidir. Ağustos, Türk milletinin zafer ayıdır. Yüce Türk milleti geçmişte Ağustos ayı içerisinde, Malazgirt Meydan Muharebesi, Büyük Taarruz ve Estergon Kalesi'ndeki zaferleri kazanmış ve büyüklüğü tüm dünyaya göstermiştir. Bundan 103 yıl önce sayı ve silah üstünlüğü olan bir orduya karşı verilen kutsal mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla sosyal ve ekonomik anlamda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde 2053 ve 2071 hedefleri için verilecektir. 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor; gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum. Aziz milletimizin Zafer Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” şeklinde konuştu.