Nevşehir Vali Yardımcısı İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Çorumlu hemşehrimiz Hüseyin Çam yayımlanan Vali Yardımcıları ve Kaymakamlar kararnamesi ile Ankara Vali Yardımcılığı görevine atandı.

Hüseyin Çam, 2023 yılından bu yana Nevşehir Vali Yardımcılığı görevini yürütüyordu.

HÜSEYİN ÇAM KİMDİR?

1984 Yılında Çorum’un Bayat İlçesinde dünyaya gelen Hüseyin ÇAM, İlköğretimini Bayat'ta, Orta öğretimini ise Çorum Atatürk Lisesinde tamamlamıştır. 2003 yılında Uludağ Üniversitesi İ.İ.B.F. Maliye bölümünü kazanmış, buradaki eğitimini 3,5 yılda bitirerek üstün başarı ile mezun olmuştur.

Kaymakamlık mesleğine 2008 yılında Adıyaman Kaymakam Adayı olarak başlamış, 2010-2011 yılları arasında A.B.D.'de University Of Soulth Carolina’da Public Manegemant And Leadership programını bitirerek 96. Dönem Kaymakamlık Kursunu üstün başarı ile tamamlamıştır.

Niğde/Ulukışla ilçesinde Kaymakam Vekilliği, Giresun/Piraziz Kaymakamlığı, Artvin/Murgul Kaymakamlığı, Tunceli/Hozat Kaymakamlığı, Mardin/Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği, Antalya/Kemer Kaymakamlığı görevlerinde bulunmuş; 2023 yılı Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile Nevşehir Vali Yardımcılığı görevine atanmıştır. 14.05.2024 tarihi itibariyle de Nevşehir İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği görevine başlamıştır.

2019 yılında Türk İdareciler Derneği tarafından, Hozat Kaymakamlığı döneminde tarım alanında yaptığı projeler dolayısıyla Yılın Kaymakamı seçilerek, Şehit Kaymakam Ersin ATEŞ Üstün Hizmet Ödülünü almış, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Belediye Başkan Vekilliği döneminde yaptığı başarılı çalışmalar nedeniyle de çeşitli kuruluşlar tarafından ‘Mezopotamya’nın Enleri Yılın Kaymakamı’ ile ‘Spora Destek Veren Yılın Yerel Yöneticisi’ ödüllerine layık görülen ÇAM, evli ve 3 çocuk babasıdır.