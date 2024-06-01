Çorum-Samsun yolunda “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri” kuruldu. Sistem bugün itibariyle devreye girdi.

Samsun Valiliği, Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin 1 Haziran’dan itibaren devrede olacağını duyurdu.

SAMSUN VALİLİĞİ'NDEN OHT AÇIKLAMASI

Şehirlerarası karayollarında kazaların yoğunlukla meydana geldiği güzergâhlarda Emniyet Genel Müdürlüğüne ait mevcut Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kullanılarak “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemleri” kurulum çalışmaları Türkiye genelinde devam ediyor. Valilik, bu kapsamda Samsun’daki çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

SAMSUN OHTS NOKTALARI

Valilikten yapılan duyuruda, “Samsun sınırları içerisinde Havza-Kavak istikametine 27.315 m, Kavak-Havza istikametine 27.319 m, Kavak-Samsun istikametine 34.598 m, Samsun-Kavak istikametine 34.697 m, Tekkeköy-Çarşamba istikametine 18.356 m, Çarşamba-Tekkeköy istikametine 18.351 m, Çarşamba-Terme istikametine 15.721 m ve Terme-Çarşamba istikametine 15.744 m olmak üzere toplam 192.101 m uzunluğundaki 8 adet Ortalama Hız İhlal Tespit Sisteminin kurulum çalışmaları tamamlanmıştır. Sistemlerin öncesine, sürücülerimizi bilgilendirmek amacıyla trafik işaret ve uyarı levhaları yerleştirilmiş olup, 1 Haziran’dan itibaren hız ihlallerine yönelik olarak trafik denetimlerinde kullanılmaya başlanacaktır. Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanmasının önceliğimiz olduğu ve sürücülerimizin yasal hız sınırları başta olmak üzere tüm trafik kurallarına uymaları hususu önem arz etmektedir” ifadeleri kullanıldı.