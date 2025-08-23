Çorum FK’da 22-23 sezonunda birlikte forma giyen Burak Çalık ve Mehmet Akyüz Erzincanspor’da bu kez saha yönetici olarak buluştular.

Türk futboluna uzun yıllar farklı kulüplerde forma giyerek hizmet eden Burak Çalık önceki sezon futbolu bıraktıktan sonra memleketinin takımı Erzincanspor’da başkan olarak futbola yönetici olarak döndü.

Geçtiğimiz sezon sıkıntılı bir süreç geçiren Erzincanspor bu sezon başında da transfer yasağını uzun uğraşlar sonunda kaldırdı ve daha önce anlaştığı bir çok futbolcuya imzayı attırdı. Burak Çalık yeni sezon için takımın Sportif Direktörlük görevine ise Çorum FK’da birlikte futbol oynadığı Mehmet Akyüz’ü getirdi.

İki tecrübeli isim yeni sezonda Erzincanspor’un başarısı için bu kez saha dışında birlikte mücadele edecekler.