İskilip’e Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılacak olan spor kompleksi için ilk adım atıldı.

Tesisin yapılacağı alanda inceleme yapıldı. İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Recep Çıplak, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Tesisler Şube Müdürü Halil Çöl, Özel İdare teknik ekibi tesisin yapılacağı alanda incelemelerde bulundu.

İskilip Belediye Başkanı İsmail Çizikci incele sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda spor tisesi yapılacak proje alanı olan 7 dönümlük sahada yerinde değerlendirmelerde bulunduklarını belirterek,

‘Kompleksin içerisinde; yüzme havuzu, kapalı spor salonu, güreş eğitim merkezi, Gençlik Merkezi yanında yapılacak halı saha, açık spor alanları ve sosyal-dinlenme bölümleri yer alacak. Gençlerimizin, çocuklarımızın ve ailelerimizin faydalanabileceği bu modern tesis için teknik ayrıntılar üzerinde titizlikle duruyoruz. Zemin ve altyapı hazırlıkları, ulaşım düzeni, otopark kapasitesi ve erişilebilirlik standartları gibi konuları tek tek ele aldık.

Sporu hayatın merkezine alan bu önemli yatırım, İskilip’in sosyal ve sportif yaşamına değer katacak. Süreci adım adım takip ediyor, hemşehrilerimizi gelişmelerle bilgilendirmeye devam edeceğiz’ dedi

Bu incelemenin ardından tesislerin ihale süreci başlayacak ve önümüzdeki yılda tesislerin tamamlanarak hizmete açılması bekleniyor.