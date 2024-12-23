Liseli Gençler Judo grup birinciliği hafta sonunda Tevfik Kış Spor Salonu’nda yapıldı.

16 ilden 200 civarında sporcunun mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum’dan tek final biletini alan isim 70 kiloda Betül Yıldırım oldu.

Dört sporcunun mücadele ettiği sıkletinde kürsüye çıkan Betül Yıldırım final bileti alan tek sporcu oldu.

İki gün süren müsabakalar sonunda sıkletlerinde ilk üç içinde yer alarak Uşak’ta yapılacak finallere gitmeye hak kazanan sporcular ve illeri şöyle:

KADINLAR: 40 kilo: 1. Yaren Akyüz (Ankara) 2. Aybüke Genç (Samsun), 3. İnci Ürer (Düzce), Hatice Karaaslan (Aksaray). 44 kilo: 1. Feride Özgenç (Samsun), 2. Zeynep Rana Baş (Kastamonu), 3. Nisanur Batcı ‘Samsun), Tuana Gök (Aksaray), 48 kilo: . Kadriye Odacı (Aksaray), 2. Zehra Nur İçel (Samsun), 3. İkranur Hacen Helvacı (Ankara), Aylin Çelik (Tokat). 52 kilo 1. Ceylin Şimşek (Ankara), 2. Güleser Ünal (Ankara), 3. Nilsu Berra Güney (Samsun), Ecim Zişan Arık (Ankara), 57 kilo: 1. Kamile Nisa Kızıltaş (Ankara), 2. Lara Yılmaz (Ankara), 3. Selvinaz Karip (Aksaray), Göksu Topçuoğlu (Samsun). 63 kilo: 1. Ecrin DEmirkoparan (Ankara), 2. Öykü Altın (Ankara), 3. Azra Kaya (Bartın), Şimal Derin Uysal (Samsun). Bu sıklette Çorum’dan Nisa Zeren Gürkeskin yedinci oldu. 70 kiloda dört sporcunun mücadelesi sonunda Ankara’dan Tuba Coşkun birinci Bartın’dan Ecrin Naz Yalçın ikinci Zonguldak’tan Betül Aydın üçüncü Çorum’dan Betül Yıldırım üçüncü oldu. +70 kilo: 1. Hatice Tuana Balcı (Ankara), 2. Nisanur Serin (Ankara). 3. Suda Nur Budak (Zonguldak), Defne Şevval Aydın (Samsun). Bu sıklette Çorum’dan Şuğra Şükriye Özdemir beşinci oldu.

ERKEKLER 50 kilo: 1. Çınar Demirezen (Ankara), 2. Tahir Öztunç (Samsun), 3, Mustafa Ergün (Ankara), Yusuf Can Temizbaş (Aksaray). 55 kilo: 1. Mehmet Yakup Yavuz (Samsun), 2. Arda Baran Uğur (Ankara), 3, Emir Karaaslan (Aksaray), Nejat Ege Gözükızıl (Ankara). Bu sıklette Çorum’dan Kağan Türkdoğan yedinci oldu. 60 kilo: 1. Emir Öztekin (Samsun), 2. Muhammet Çağrı Özcelik (Samsun), 3. Mehkethan Günuğur (Ankara), Yiğit Erdal Günuğur (Ankara). 66 koli: 1. Ali Sönmez (Ankara)y, 2, Mustafa Berat Şimşek (Samsun), 3. Numan Onay (Ankara), Emirhan Ekmekçi (Samsun). 73 kilo: 1. Emirhan Yıldırım (Ankara), 2. Bedirhan Baş (Samsun), 3. İbrahim Ethem Arslan (Samsun). Yiğithan Taşan (Ankara). Bu sıklette Çorum’dan Yusuf Yurt beşinci oldu. 81 kilo: 1. Yiğit Dinçer (Samsun), 2. Arda Küçükkaya (Zonguldak). 3. Ömer Hökelek (Amasya), Batuhan Gülaçtı (Düzce). 90 kilo: 1. Fatinh Dursun (Samsun), 2. Yusuf Özel (Samsun), 3. Berat Abdullah Keskin (Samsun). Arda Aydın (Sinop). +90 kilo: 1. Mahmutcan Maden (Samsun), 2. Ali İhsan Esen (Ankara), 3. Kerem Recayi Soyhan (Amasya), AlperKıvanç İtam (Ankara).