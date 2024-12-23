Hitit Üniversitesi tarafından düzenlenen ‘Spora Engel Yok’ şenliği büyük ilgi gördü ve renkli görüntülere sahne oldu.

Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü ve Rekreasyon Kulübü tarafından düzenlenen ve Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kutlu' nun sorumluluğunda II. si yapılan ve gelenekselleşen “Spora Engel Yok” şenliği, Spor Bilimleri Fakültesi’nin büyük salonunda gerçekleştirildi.

Etkinlik, engelli bireylerin spor ve fiziksel aktivite yoluyla sosyal hayata daha aktif katılımını sağlamak, fiziksel ve ruhsal sağlıklarını desteklemek, toplumsal farkındalığı artırmak ve engellerin aşılabilir olduğunu vurgulamak amacıyla düzenlendi.

Hitit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Çorum Belediyesi’nin iş birliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe, engelli bireyler, özel eğitim öğretmenleri ve ailelerinin yanı sıra üniversite öğrencileri, akademisyenler ve çok sayıda davetli katıldı

Şenlik boyunca, katılımcılar çeşitli spor aktiviteleriyle tanışma ve eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldular. Ayrıca, toplumsal dayanışma ve farkındalığın artmasına katkı sağlayan çeşitli etkinlikler de düzenlendi. Özellikle engelli bireylerin sporla tanışmalarını sağlamak ve bu alandaki potansiyellerini keşfetmelerine imkân tanımak amacıyla organize edilen programda rekor sayıda katılımcı yer aldı.

Etkinlik sonunda yapılan konuşmalarda, sporun birleştirici gücü ve engelleri aşmadaki önemi bir kez daha vurgulandı. Bu anlamlı etkinliğin hayata geçmesine katkı sağlayan tüm kurumlara ve katılımcılara teşekkür edilerek, benzer etkinliklerin devam etmesi gerektiği ifade edildi.

Tüm katılımcılar tarafından oldukça ilgi çeken “Spora Engel Yok” şenliği, engelli bireylerin spor yoluyla hayata daha aktif katılmalarına vesile olurken, toplumun her kesiminde farkındalık yaratmayı başardı.