Mersin’de yapılan Türkiye Ju Jitsu Şampiyonası ve milli takım seçmesinde Çorumlu sporcular 11 madalya kazandılar.

7-9 Şubat tarihleri arasında Mersin’de yapılan Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmesinde Türkiye genelinden 310 sporcu mücadele etti. Çorum Kaplanları Fight Clup Spor Kulübü antrenör İrfan Sönmez ve dokuz sporcu mücadele etti.

Mersin Mezitli Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında U 16, U 18 ve U 21, Gençler ve U 35 Bülükler kategorilerinde müsabakalar yapıldı. Yapılan müsabakalar sonunda Şükran Ecrin Hemdoğru altın madalya kazanırken Zeynep Sayar, Emirhan Şeşe gümüş, Mustafa Şenay, Sefer Coşkun, Zeynep Gübüt, Efe Çelik, Raife Naz Hemdoğru ve Salih Beytullah Tokatlı ise bronz madalya kazandılar.

Jujitsu’nun Fihpting Sistem, Jiu Jitsu-Gi, Jin Jutsu No Gi dallarında dokuz sporcu ile katıldıkları şampiyonada 11 madalya kazanan sporcularını tebrik eden antrenör İrfan Sönmez bu çalışmalara verdikleri destek nedeni ile Hitit Üniversitesi Rektörü Prof Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, MHP İl Başkanı İhsan Çıplak ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran’a teşekkür etti.