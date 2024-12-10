Çorumlu Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, "Atatürk Olacağım" adlı filmin çekimlerine destek vererek makam odasının kapılarını film ekibine açtı.

Film, 12 yaşındaki Mustafa’nın Atatürk’ü rol model alarak yaşadığı içsel yolculuğu konu alıyor.

Başkan Şahin, proje kapsamında hem belediye binasında hem de Anıtkabir'de kamera karşısına geçti.

Çekimlerin bir kısmı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Mustafa’nın bir günlüğüne belediye başkanı olmasını ve Başkan Şahin’in makamını devretmesini konu aldı.

Bu sahnelerin ardından Başkan Şahin ve filmdeki Mustafa karakterini canlandıran genç oyuncu, Anıtkabir’de de çekimler gerçekleştirdi.

BAŞKAN ŞAHİN: “ATATÜRK’ÜN DEĞERLERİNİ GENÇLERE ANLATMALIYIZ”

Projeye destek vermekten mutluluk duyduğunu belirten Başkan Şahin, Atatürk’ün yaşamını ve ideallerini anlatan her yapımın toplum için büyük bir kazanım olduğunu ifade etti:

“Atatürk yalnızca bir lider değil, aynı zamanda bir fikir insanıdır. Bu tür yapımlar, onun ileri görüşlülüğünü ve halkına olan inancını gençlere daha iyi anlatmamız için bir fırsattır. Hazırlanan her sahne ve yazılan her detay, onun mirasının bir parçasıdır.”

Şahin, Atatürk’ün bir milletin yeniden doğuşunda üstlendiği rolün ve evrensel değerlerinin yalnızca tarihsel bir anlatı olmadığını, günümüz sorunlarına da rehberlik edebileceğini vurguladı.

FİLMDE ÇOCUKLARIN ATATÜRK’E BAKIŞI ELE ALINIYOR

"Atatürk Olacağım" adlı film, öğretmeninin “Rol model olarak kimi örnek alacaksın?” sorusu üzerine Atatürk’ü düşlemeye başlayan Mustafa’nın, rüyasında Gazi Mustafa Kemal ile karşılaşmasını konu alıyor. Film, Mustafa’nın bu deneyimin ardından yaşadığı değişimleri ve Atatürk’ün ideallerinin onun hayatına etkilerini işliyor. Çocukların hayal gücüyle Atatürk’ün ideallerini birleştiren yapım, izleyicilere Atatürk’ü günümüz çocuklarının gözünden tanıtmayı amaçlıyor.