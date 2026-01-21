Çorum'un İskilip ilçesinde yaşayan Mehmet Kabakoğlu, eşiyle birlikte umre için Çorum'dan Arabistan'a aracıyla geçti.

Yakınlarıyla vedalaştıktan sonra yola çıkan Mehmet Kabakoğlu, İskilip'ten başlayan yolculuk serüvenine Suriye, Lübnan ve Ürdün'ü geçerek Medine'ye ulaşmayı başardı.

Kabakoğlu; "Eşim ile birlikte özel aracımla Umre vazifesi için Arabistan'a gitmeye karar verdim. Yakınlarımla vedalaştıktan sonra yola çıktım. Yolda yorucu gümrük işlemleri haricinde çok sıkıntı yaşamadım. Arabistan'a ulaşınca İskilip'ten gelen umre kafilesi ile iletişime geçtim. Orada bana kafileden sorumlu Hasan Ergün hocam yardımcı oldu. Kalacağım oteli ayarladı. Şuan herşey yolunda. Herkese kucak dolusu selamlarımı iletiyorum." dedi.