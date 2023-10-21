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Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Kargı köyünde bir çiftçi, her biri yaklaşık 30'ar kilo ağırlığında dev pancarlar yetiştirdi.

Kargı köyünde hayvan besiciliği yapan Murat Ünalan, hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak maksadıyla Nisan ayında köydeki 5 dönüm arazisine pancar ekti. Kısa bir süre önce tarlasında söküm işini tamamlayan Ünalan, pancarların büyüklüğünü görünce şaşırdı.

5 dönümlük tarlasında ekili pancarların tamamını hasat eden çiftçi Ünalan, söktüğü pancarların hepsinin normalin 2 katı büyüklükte olduğunu söyledi. Geçen yıl yine aynı araziye pancar ektiğini, fakat normal büyüklükte pancar hasat ettiğini kaydeden Murat Ünalan, bu yıl 2 kat mahsul almanın hem sevincini, hem de şaşkınlığını yaşıyor.

“YEM FİYATLARI ARTTI”

Ünalan, "Bu sene 5 dönüm pancar ektim. Her yıl ektiğim gibi bu sene de aynı yöntemle ekim yaptım. Hemen hemen aynı gübreleri kullandım, sulama yaptım. Ama bu sene hasat döneminde pancarların hepsinin normalinden en az iki kat büyük olduğunu görünce hem şaşırdım, hem de mutlu oldum" dedi.

Geçen yıl ektiği pancarların kilosunun 15 geldiğini anlatan Ünalan, "Bu yıl neredeyse iki katı ağırlığında. Yem fiyatları arttı. Yem almak yerine pancar ekiyorum." ifadelerini kullandı.