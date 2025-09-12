Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Anabilim Dalı Başkanı hemşehrimiz Prof. Dr. Mehmet Karadağ, yaş haddinden dolayı emekliye ayrılıyor.

1958 yılında Çorum’da doğan Prof. Dr. Mehmet Karadağ, ilk, orta ve lise öğrenimini Çorum’da tamamladıktan sonra 1985 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinden mezun oldu.

1985’DE GÖREVE BAŞLADI

1985-1987 yılları arasında Kırklareli Devlet Hastanesi Acil serviste zorunlu devlet hizmeti görevinde bulunan Mehmet Karadağ, 26 Nisan 1991 yılında Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Uzmanı oldu.

Nisan 1991–Nisan 1993 tarihleri arasında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nda uzman doktor olarak görev yapan Karadağ, Nisan 1993–Aralık 1993 tarihleri arasında Diyarbakır Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde uzmanlık sonrası zorunlu devlet hizmetini tamamladı.

8 Aralık 1993 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ve Tüberküloz Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor kadrosunda Öğretim Üyesi olarak göreve başlayan Karadağ, 3–31 Temmuz 1995 tarihleri arasında İngiltere’nin Leeds şehrinde United Leeds Teaching Hospitals’a bağlı Killingbeck Hospital’da çalıştı.

2002 YILINDA PROFESÖR OLDU

17.10.1996 tarihinde doçent doktor ünvanını alan Karadağ, 18.04.2002 tarihinde profesör oldu.

Şubat 2010 – Nisan 2014 tarihleri arasında Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şimdiki adıyla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kurucu Başhekim olarak görev yapan Karadağ, Nisan 2014’de kendi isteğiyle Başhekimlik görevinden ayrılarak Uludağ Üniversitesindeki Öğretim Üyeliği görevine döndü.

11 YILDIR ANA BİLİM DALI BAŞKANIYDI

8 Ağustos 2014 tarihinde Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığına atanan Karadağ, yaş haddinden dolayı 17 Eylül’de emekliye ayrılacak.

Karadağ için 17 Eylül tarihinde Uludağ Üniversitesi’nde emeklilik töreni düzenlenecek.