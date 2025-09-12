Hitit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde 6 tezli yüksek lisans ve 3 doktora programı olmak üzere 9 yeni program açıldı.

Açılan yeni programlarla farklı disiplinlerdeki lisansüstü program sayısı 91'e yükseldi.

Eğitim-öğretim faaliyetlerindeki yelpazesini genişletmeyi hedefleyen Hitit Üniversitesi, günümüzün gerekliliklerine uygun ön lisans, lisans ve lisansüstü programları bünyesine katmayı sürdürüyor. Bu kapsamda Yükseköğretim Kuruluna (YÖK) farklı disiplinlerdeki tezli yüksek lisans ve doktora programlarının açılması için yapılan teklifin kabul edilmesiyle yeni programların açılmasına onay verildi.

Yapılan başvuru sonucunda Bilgisayar Mühendisliği, Din Psikolojisi, İslam Tarihi, Rekreasyon, Resim ve Spor Yöneticiliği tezli yüksek lisans programları ile Fizik, İslam Hukuku ve İslam Tarihi doktora programları açıldı.

Hitit Üniversitesinde açılan yeni programlarla yüksek lisans program sayısı 69’a, doktora program sayısı ise 22’ye ulaştı.

Açılan programlarla birlikte, bilim dünyasına katkı sağlayacak, ulusal ve uluslararası düzeyde proje ve araştırmalar yürütecek nitelikli araştırmacıların ve uzmanların yetiştirilmesi amaçlanıyor.