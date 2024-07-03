Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanı Çorumlu Mehmet Aztekin hayatını kaybetti.

22 yıldır oda başkanlığı yapan ve renkli kişiliği ile tanınan Mehmet Aztekin 77 yaşındaydı.

Merhumun cenazesi (bugün) Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Mamak Ortaköy Mezarlığında toprağa verildi.

Mehmet Aztekin kimdir ?

1947 yılında Çorum ili Sungurlu ilçesi Güloluk köyü doğumlu, 3 evlat ve torun sahibi Mehmet Aztekin, mesleğe bir kebapçıda 1972 yılında başladı.

1978 yılından itibaren oda kaydı, 1984'den beri de esnaf sicil kaydı bulunan ve 1993 yılından bugüne esnaf teşkilatına hizmet eden Aztekin, 2002'den itibaren Ankara Lokantacılar Kebapçılar ve Köfteciler Esnaf Odası Başkanlığını yürütüyordu.