Çorumlu futbolcu U 19 milli takımına çağrıldı.

2006 Altındağ doğumlu anne ve babası Çorumlu Alp Ada Abay, Ankara Gençlerbirliği alt yapısında başladığı futbol hayatında daha sonra altı yıl Göztepe alt yapısı iki sezondur da Manisa FK takımı alt yapısında forma giydi.

2006 doğumlu oyunculardan oluşan yeni dönem U19 Milli Takımımızın 28 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında Erzurum'da yapacağı hazırlık kampının aday kadrosu açıklandı.

Aday kadroda Manisa Futbol Kulübü'nün genç futbolcusu Alp Ada Abay da yer aldı.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 28 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de Erzurum’da toplanacak.