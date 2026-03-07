Çorum Valiliği ile Türk Kızılay Çorum İl Merkezi Başkanlığı iş birliğinde, Dünya Yetimler Günü münasebetiyle düzenlenen iftar programında gönüller aynı sofrada buluştu. Programa Vali Ali Çalgan ile eşi Halide Çalgan da katıldı.

Programda konuşan Çorum Valisi Ali Çalgan, çocukların sevgiye, şefkate ve desteğe en çok ihtiyaç duyan kıymetli emanetler olduğunu belirterek, onların umutlarını canlı tutmanın ve geleceğe güvenle yürümelerini sağlamanın toplumun en önemli sorumluluklarından biri olduğunu ifade etti.

Türk Kızılay Çorum İl Başkanı Mustafa Bilgin ise yaptığı değerlendirmede, Dünya Yetimler Günü vesilesiyle düzenlenen bu anlamlı buluşmanın Ramazan’ın paylaşma ve dayanışma ruhunu en güzel şekilde yansıttığını dile getirerek, “Çocuklarımızın yüzlerinde bir tebessüm oluşturabilmek bizler için en büyük mutluluktur. Türk Kızılay olarak her zaman ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya, özellikle çocuklarımızın umutlarını büyütmeye devam edeceğiz” dedi.