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Çorum yerel basınının emektarlarından, BSG MEDYA İnternet Haber Sitesi Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Nihat Karalar, Azerbaycan’da yaşamını sürdüren oğlu Sırhat Gediz’i evlendirdi.

Neslişah - Nihat Karalar çiftinin oğulları Sırhat Gediz, merhum Mezahir ve Ramida Nacafov’un kızları Shahane Nacafov ile hayatını birleştirdi.

Genç çiftin nikâhları; Heydar Aliyev Asan Merkezi’nde kıyılırken, nikah şahitliklerini ise damadın kız kardeşi ile gelinin okul arkadaşı yaptı.

26 Kasım Pazar günü Azerbaycan- Bakü Palace’de yoğun bir katılımla gerçekleştirilen düğün törenine; gelin ve damadın aileleri ile çok sayıda davetli katıldı.

Azeri ve Türk müziği eşliğinde dans ve halaylarla süslenen düğün töreninde genç çiftlerin Azerbaycan ve Türk bayrağı açması da büyük beğeni topladı.

Davetlilerin, Shahane ve Sırhat Gediz Karalar çiftinin mutluluğuna ortak olduğu düğün töreni günün anısına fotoğraf çekimi ile son buldu.

Nacafov ve Karalar ailelerini tebrik eder, Shahane ve Sırhat Gediz çiftine ömür boyu mutluluklar dileriz.