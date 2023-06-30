MURAT ÇETİN

Edinilen bilgilere göre bayram tatili için ailesiyle Samsun'a gelen Şükrü Akgönül, serinlemek için denize girdi.

Akgönül, bir süre sonra akıntıya kapılıp, kayboldu. Durumu fark eden ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

Bölgeye İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı deniz polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler geldi. Ekipler, 1,5 saat süren çalışma ile Akgönül'ü buldu.

Hastaneye kaldırılan Akgönül, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gencin cansız bedeni Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılarak otopsi işlemlerinin ardından Çorum’a gönderildi.