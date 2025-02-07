Çorumlu genç doktor Oğuzhan Uzlu, Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanlık Sınavını başarıyla tamamlayarak, Operatör Doktor ünvanı aldı.

Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi hemşehrimiz Doç. Dr. Ali Yılmaz’ın asistanı olan hemşehrimiz Dr. Oğuzhan Uzlu, başarısı nedeniyle hocaları tarafından tebrik edildi.

Hekimlik kariyerini başarıyla devam ettiren genç doktor Oğuzhan Uzlu, bu süreçte kendisini yetiştiren başta ailesi İlhan Uzlu, Hanife Uzlu, Metehan Uzlu ve Arş. Gör. Melike Kurtuluş Uzlu ile kendisini beyin ve sinir cerrahisi alanında yetiştiren hocaları Doç. Dr. Ali Yılmaz, Doç. Dr. Durmuş Oğuz Karakoyun, Prof. Dr. Hasan Serdar Işık, Prof. Dr. Yurdal Serarslan, Dr. Öğr. Üyesi Hıdır Özer, Dr. Öğr. Üyesi Ömer Faruk Şahin, Dr. Öğr. Üyesi Bekir Tunç ile çalışma arkadaşları Arş. Gör. Mağruf İlkay Yapakçı ve Arş. Gör. Talha Yılmaz’a teşekkür etti.