İzmir'de yaşayan Çorumlu genç, motosikletiyle geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.
Edinilen bilgilere İzmir'in Bayraklı ilçesinde Çorumlu motosiklet sürücü Cihan Ali Sönmez (34), belediye otobüsünü sollamaya çalıştığı sırada motosikletinin hakimiyetini kaybederek devrildi.
Ambulansla hastaneye kaldırılan genç bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Çorum'un Mecitözü ilçesine bağlı İbek köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilen 34 yaşındaki Cihan Ali Sönmez, İzmir'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.
