Çorumlu genç müzisyen Berkant Bolat, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Çorum merkez Büyük Palabıyık Köyü nüfusuna kayıtlı, Suzan ve Erol Bolat çiftinin oğulları, Hacı ve Hakan’ın kardeşi Berkant Bolat, Trabzon’da geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etti.

Bağlama üstadı, müzik programlarının ve şenliklerin yetenekli sesi Berkant Bolat’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi 24 Nisan Çarşamba günü saat 11.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Palabıyık Köyü’nde toprağa verilecek.