Çorum Belediyespor güreş takımı Ankara'da düzenlenen müsabakalardan üçüncülükle döndü.
Türkiye Güreş Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı içerisinde yer alan 2025-2026 Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakaları Ankara'da gerçekleştirildi.
Müsabakalarda Çorum Belediyespor güreş takımı üçüncü olmayı başardı. Yarı final müsabakalarında Gaziantep Şahinbey takımına 6-4 yenilen Çorum Belediyespor güreş takımı üçüncülük mücadelesinde ise Kocaeli Büyükşehir Belediye takımı ile karşı karşıya geldi.
Müsabakadan 7-3 galip ayrılan Çorum Belediyesi Serbest Güreş takımı Serbest Güreş Yıldızlar Ligi müsabakalarını üçüncü olarak tamamladı.
Serbest Güreş Yıldızlar Ligi'nde Ankara TEDAŞ Spor kulübü birinci olurken, Gaziantep Şahinbey Belediyesi Spor Kulübü ise ikinci oldu.