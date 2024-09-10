Çorum’un yetiştirdiği sevilen halk ozanı Meftuni Topcu, hayatını kaybetti.

Çorum Merkez Kuşsaray Köyü nüfusuna kayıtlı olup, bir süre Hollanda’da yaşayan, daha sonra Mersin’e taşınan Meftuni Topcu, rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Merhumun cenazesi 11 Eylül Çarşamba günü saat 12.00’de Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde düzenlenecek törenin ardından Kuşsaray Köyü’nde toprağa verilecek.

Çok sayıda eseri ve bestesi bulunan Meftuni Topcu (Ozan Meftuni), son dönemlerde “Heri Çorumlu musun” adlı türküsü ile adını duyurmuştu.