Çorum'un Bayat ilçesi Kuruçay köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara'da ikamet eden Abdurrahman Potuk geçirmiş olduğu iş kazası sonucu hayatını kaybetti.

DENGESİNİ KAYBEDİP DÜŞTÜ

Edinilen bilgilere göre, Ankara'da bir binanın dış cephe mantolanması işinde çalışan Abdurrahman Potuk, bir anda dengesini kaybederek 4.kattan düştü.

Düşen işçinin yardımına diğer işçiler ve çevredeki vatandaşlar koştu.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, Çorumlu işçi bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Merhumun cenazesi bugün cuma namazına müteakip Ankara'nın Polatlı ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.