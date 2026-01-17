Çorum Oto Tamirciler Esnaf Odası’nın Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Necmettin Uzun tekrar yeniden oda başkanlığına seçilerek güven tazeledi.

Gülüm Düğün Salonu’nda düzenlenen genel kurula esnaf oda başkanları ile çok sayıda oda üyesi katıldı.

Divan Başkanlığını Çorum Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek’in yaptığı genel kurulda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından gelir-gider bilançoları okunarak ibra edildi. Kurulda ayrıca 35 yılı aşkın mesleğini sürdüren emektar üyelere de plaket takdim edildi.

Yapılan konuşmaların ardından ise seçime geçildi.

Tek liste halinde gidilen seçimde mevcut başkan Necmettin Uzun yeniden Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanlığına seçildi.

Necmettin Uzun'un yönetiminde ise şu isimler yer aldı: "Alattin Yalçın, Elvan Baykal, Hüseyin Şengil, Cengiz Metin, Bahri Kuyumcu, Celal Bozdağ, Lütfi Çavdar, Rıza Tutkaç"

Denetim Kurulu ise Özkan Ersoy, Serdal Pamuk ve Serbay Çetin’den oluştu.