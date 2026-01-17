Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından öğrenciler, aileleriyle birlikte Ilgaz Dağı'nın yolunu tuttu. Kayak yapan ve kızaklarla kayan öğrenciler, sınav ve okul stresini attı.

Çankırı-Kastamonu sınırında bulunan Ilgaz Dağı'ndaki, Batı Karadeniz Bölgesi'nin en uzun pistine sahip Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nde yarıyıl tatili yoğunluğu yaşanıyor.

Türkiye'nin farklı illerinden kayak severler ve öğrenciler yarıyıl tatilinin ilk gününde doyasıya eğlendi. Ankara, Zonguldak, Çankırı, Çorum, Samsun başta olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinden kayak yapmak için gelen ziyaretçiler, Ilgaz Dağı'nın doğal güzellikleri arasında kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

Çocuklar ise kızakla kaymanın keyfini yaşadı. Karne hediyesi olarak Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezi'nin yolunu tutan aileler, çocuklarıyla hem kaymanın keyfini yaşadı hem de keyifli vakit geçirerek okul ve sınav stresini attı.

Yaklaşık 60 santimetre kar kalınlığının bulunduğu Ilgaz Dağı'nda ayrıca zaman zaman kar yağışı da etkili olurken, hava sıcaklığı da sıfırın altında 10 derece ölçüldü.



"Karne hediyesi olarak çocuklarımızla birlikte Ilgaz Dağına geldik"

Tatil için Ankara'dan Ilgaz Dağına geldiğini söyleyen Yasemin Kuru, "Çocuklarımıza karne hediyesi vermek için Ilgaz Dağına geldik. Arkadaş gurubuyla geldik. Çok eğleniyoruz, gerçekten tam gelinecek, kayılacak günmüş. Güzel ve eğlenceli geçiyor" dedi.

ÇORUM'DAN DEMİRCİ AİLESİ

Çorum'un İskilip ilçesinden Ilgaz Dağı'na ailesiyle birlikte karne hediyesi olarak geldiklerini söyleyen Ahmet Demirci ise, "Annemler karne hediyesi olarak bizi Ilgaz Dağına getirdiler. Herkese Ilgaz Dağına gelmelerini öneriyorum. İlk defa geldim, çok güzel bir yer. Gelmeden önce o kadar güzel olabileceğini düşünmüyordum. Ama herkesin gelmesini tavsiye ediyorum." diye konuştu.

Ankara'dan Ilgaz Dağına karne tatili için geldiğini söyleyen Emine Demirci de, "Kar tatili için geldik, çocuklarımızla birlikte eğleniyoruz. Çok güzel oluyor. Hava biraz soğuk ama hiç önemli değil. Çok güzel eğleniyoruz" şeklinde konuştu.

Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde işletmecilik yapan Sebahattin Kırcıoğlu da, "Şu anda çok güzel bir kar yağışı var. Gelen misafirlerimiz her geçen dakika daha da artıyor. İlerleyen günlerde misafir sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Kar yağışı ve pistlerimizin gayet güzel olması sebebiyle sezona gümbür gümbür devam ediyoruz. Şu anda kar kalınlığı da ortalama 50-60 santimetre civarında bulunuyor. Bir yandan da kar yağışı da devam ediyor. Şu anda sömestri heyecanı da var. Bugün yarıyıl tatilinin ilk günü, dolayısıyla çocuklarına karne hediyesi vermek isteyen tüm misafirlerimizi Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezine bekliyoruz" ifadelerini kullandı.