Arca Çorum FK ara transfer döneminde ikinci anlaşmayı son olarak Eyüpspor forması giyen Serdar Gürler ile yaptı. 1911 Haguenali doğumlu Serdar Gürler Türkiye’de ilk olarak 2012-13 sezonunda Elazığspor’da forma giydi.

Ardından Trabzonspor, Erciyesspor, Gençlerbirliği Ankaraspor, Göztepe, Antalyaspor, Konyaspor ve Başakşehir kulüplerinde forma giyen Serdar Gürler bu sezon başında ise İkas Eyüpspor ile iki yıllık anlaşmaya imza attı.

Bu sezon Eyüpspor’un 17 maçında forma giyen Serdar Gürler U 18, U 21, A 2 ve A milli takım olmak üzere 23 kez milli takım forması giydi, Oynadığı maçlarda toplam 79 gol atan Gürler Türkiye Kupasında 43 maç Süper Ligde 314 maçta forma giyen Gürler ilk kez 1. ligde formayı Çorum FK’da giyecek.

Süper Ligde 57 Türkiye Kupasında ise 16 gol atan Gürler ligin ilk yarısında Eyüpspor’da iki sarı kart gördü.

Serdar Gürler ile anlaşmanın büyük oranda tamamlandığı ve bugün Antalya’da yapılacak kampta resmi imzayı attıktan sonra kırmızı siyahlı takımla ilk antrenmana çıkması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı kulüpte Başkan Baran Korkmazoğlu ve Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu tarafından yürütülen transfer görüşmelerinde hafta sonunda belli isimlerinde kampa katılması amaçlanıyor.