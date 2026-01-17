Müstafi İskilip Sanayici ve İş İnsanları Derneği Başkan Vekili H. Fikret Kısar, İskilip Organize Sanayi Bölgesi sürecine katkı sunan kişi ve kurumlara teşekkür etti.

"Mülki amirlerin önce hayal demesine rağmen, moralimizi bozmadan ekibimizle çalışmaya devam ettik ve arkadaşlarımızla 750 hektar araziyi meradan hazineye tescil ettirdik ve İskilip OSB adına tapusu alındı.' diyen Kısar,

"Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında yürüttüğümüz girişimler neticesinde, 30 Ocak 2024 tarihinde 403 sicil numarası ile Çorum’un 4. Organize Sanayi Bölgesi ve Türkiye’nin 361. Organize Sanayi Bölgesi olarak tescil edilmesini sağladık.

İskilip Organize Sanayi Bölgesinde köprü görevi üstlenen İskilip Sanayici ve İş İnsanları Derneğini 1 Ocak 2023 tarihinde bir günde kurduk." açıklamasında bulundu.

KATKI SUNANLARA TEŞEKKÜR

Kısar; eski Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, eski Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede, AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, eski İskilip Kaymakamı Yunus Emre Vural, önceki dönem İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, İskilip Kadastro Müdürü Emin Yumurtacı, Harita Mühendisi Hüseyin Örgen, arazi bulunmasında katkı sunan Kazım Civek, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Bünyamin Büyüm, Çorum Sanayi ve Teknoloji İl Şube Şefi Serkan Kadayıfçı, Enerji-Sen Başkanı Mehmet Ulucan, Samsun’da destek veren Mustafa Kaleycik, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası takibinde emeği geçen Abdurrahman İstanbulluoğlu, Tarım Bakanlığı Danışmanı Doç. Dr. İhsan Kulalı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Şube Müdürü Mithat Kaya, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı ve Milletvekili Türker Ateş, Çorum Ticaret Borsası Başkan Yardımcısı Ali Alıcı ile destek veren herkese teşekkür etti.

HİÇBİR BEKLENTİM YOK

Kısar, ayrıca Bolu ve Çorum’da ticari ve siyasi hiçbir beklentisinin olmadığını söyledi.