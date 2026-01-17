Çorum'un İskilip ilçesinde uzun yıllar tabelacılık yaparak esnaflıkla geçimini sağlayan Mustafa Uykun hayatını kaybetti.

Yıllarca İskilip Kaymakamlığı Sosyal Hizmetleri tarafından, Sakarya Okulu yanında bulunan bir konteynerde yaşamını sürdüren ve uzun süre yalnız kalan Uykun, ilerleyen hastalığı nedeniyle bir süre önce Tokat’taki bakım evine yerleştirilmişti.

Dün İskilip’e getirilen cenazesi, Belediye Cenaze İşleri ekipleri tarafından morgdan alınarak musalla taşına getirildi.

YÜREKLERİ BURKTU

Musalla taşında kimsenin bulunmaması yürekleri burktu.

Mustafa Uykun’un cenazesi, Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Cuma cemaati ve birkaç eski tanıdığının katılımıyla toprağa verildi.

Cenazede Hastane Müdürü Coşkun Akkoca, emekli öğretmen Sabri Çiçekci, TEDAŞ’tan emekli Yaşar Aydın ve Avukat İsmail Almacı merhumu yalnız bırakmadı.

Cenaze sonrası taziye kabul edecek hiçbir yakınının olmaması ise hüznü daha da artırdı. Merhumun, hayatının son döneminde olduğu gibi vefatının ardından da yalnız kalması derin üzüntüye neden oldu.