Samsun’da düzenlenen Samsunlu Fatma Çavuşu anma Uluslararası Güreş Türnuvasında Çorum Milli Eğitimspor ve İl Özel İdarespor kulübü sporcuları üç altın bir gümüş ve iki bronz madalya kazandılar.

1 Şubat cumartesi günü Samsunlu Fatma Çavuşu anma uluslararası güreş turnuvasında Çorum adına katılan güreşcilerden 2015 doğumlularda 50 kiloda Halil İbrahim Kalender ve 55 kiloda Bedirhan Altunörs birinci olurken 35 kiloda Ahmet Kağan Topuz ve 45 kiloda Süheyb Kamil Çadır bronz madalya kazandı. 2016 doğumlularda ise 40 kiloda Emir Göktürk Topuz birinci 35 kiloda İsmet Altunörs ise ikinci olarak gümüş madalya kazandı.

Kaan Köstekci ve Mustafa Akman ise madalya maçını kaybederek beşinci oldular.