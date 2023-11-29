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Çorumlu Müftü Ramazan Tunç, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde göreve başladı.

Reşadiye İlçe Müftüsü Süleyman Erbek’in Çorum Kargı İlçe Müftülüğü'ne atanması ile bir süredir boş olan Reşadiye İlçe Müftülüğü'ne Çorumlu Ramazan Tunç atandı.

Kars Susuz ilçe Müftüsü iken Tokat Reşadiye İlçe Müftülüğü'ne atanan Ramazan Tunç görevine başladı.

RAMAZAN TUNÇ KİMDİR?

25.09.1986 tarihinde Çorum’un Alaca ilçesinde doğdu.

İlkokulu Alaca'da tamamladı. Hafızlığını Alaca Müftülüğü Özhan Kuran Kursunda tamamladı.

2006 yılında Rize İmam Hatip Lisesinden mezun oldu.

2007 yılında Van Müftülüğü bünyesinde İmam-Hatip olarak göreve başladı.

Akabinde başladığı Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015 yılında mezun oldu. 2017 yılında başladığı Kayseri Eğitim Merkezi ihtisas Kursundan 2020 yılında mezun olup, Çorum Oğuzlar ilçesine vaiz olarak atandı.

Oğuzlarda kısa süre vaizlik yaptıktan sonra 21.12.2020'de Kars'ın Susuz ilçesine İlçe Müftüsü olarak atandı.

Susuz'da 3 yıl müftülük yaptıktan sonra Tokat Reşadiye ilçe müftülüğündeki görevine başlaDI.

Ramazan Tunç evli ve iki çocuk babasıdır.