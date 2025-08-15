Çorumlu Atıcılar nihayet modern bir Atış Poligonuna kavuşuyor. Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya Çorum ziyaretinde Valilik, Belediye, il Özel idaresi ve Gençlik Spor il Müdürlüğü ziyaretleri sonunda Melikgazi Atış Poligonunun bulunduğu alana modern bir poligon yapılmasına karar verildi.

Geçtiğimiz yıllarda Gençlik ve Spor Bakanlığında üst düzey görevlerde bulunan Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya Çorum’da yaptığı ziyaretlerin ardından Atış Poligonu yapılacak yerlerle ilgili incelemelerde bulundu.

Bu incelemelere Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Nadir Solak ile Atıcılık İl Temsilcisi Fikret Sin ile Atıcılar katıldılar.

Yapılan incelemeler sonunda Modern Atış Poligonunun mevcut poligonun olduuğu yere yapılmasına karar verildi. Gençlik ve Spor il Müdürü Mustafa Demirkıran Çorum’un tesisleşmesi çalışmaları kapsamında yıllardırihtiyaç duyulan Modern Atış Poligonu için ilk adımın atıldığını söyledi.

Yaklaşık 5-6 milyon liraya malolacak modern atış poligonunun mevcut yerinde yapılması konusunda karar verildiğini belirten Demirkıran ‘Atıcılık Federasyonu, Çorum Belediyesi ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile ortaklaşa yapacağımız tesis için gerekli adımlar atıldı. Sürecin bu yıl içinde tamamlanması ve yeni sezona Çorumlu atıcıların modern bir atış poligonuna kavuşmasını hedefliyoruz’ dedi.